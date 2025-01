Selton Mello homenageia Fernanda Torres: 'Repetiu o feito da mãe'

Selton Mello homenageou Fernanda Torres após a atriz ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por 'Ainda Estou Aqui'.

O que aconteceu

O ator publicou duas fotos da amiga e celebrou sua indicação a premiação. "Minha amiga Nanda repetiu o feito da mãe, esses arranjos lindos da vida", iniciou ele na legenda de um post feito no Instagram.

Na imagem, Fernanda aparece sozinha, em frente a um quadro do filme 'Terra Estrangeira', que Selton comparou com o longa 'Ainda Estou Aqui'. "Nos dois filmes algo em comum: um estudo profundo sobre o nosso país, com suas belezas e contradições. A arte como uma ferramenta de transformação, o cinema como uma janela para o autoconhecimento. Falamos sobre nossa aldeia e somos compreendidos no mundo refletindo sobre o passado iluminamos o presente. Essas fotos traduzem coisas belas a cultura sobreposta se reinventando renascendo sempre e sempre", completou ele.