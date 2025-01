Maike diz que tem medo de estragar o seu jogo se ficar com alguém no BBB 25

Vitória Strada conversou com Maike a respeito dele formar um possível casal no BBB 25 (Globo). Sem citar nomes, a atriz perguntou se o brother está com alguma dúvida em relação a ficar com determinada sister. Renata e Giovanna são dois nomes que atraem o rapaz.

O que aconteceu

Maike disse que está preocupado com o seu jogo. "Eu tenho medo de estragar o meu jogo com o Gabriel. Porque, aqui, a parada não é ficar uma vez e ir embora."

Você fica com alguém aqui, meio que você casa. Eu não sei se eu quero isso.

Vitória respondeu que isso é algo que passa na cabeça de todo mundo que está na casa. "É, se você fica com alguém, você tem que cuidar para não se isolar. De repente, você fica e não rola uma química tão boa."

Maike ainda disse, mas sem citar nomes. "Eu sinto que ela, talvez, queira mais do que eu quero. E por falta de opção também, né? Tem um cara solteiro, outros estão todos namorando, os moleques são bem novos, tá ligado?"