Larissa Manoela nega ser agenciada pelo marido após 'lista de influs' vazar

Larissa Manoela, 24, negou ser agenciada por André Luiz Frambach, 27, após o vazamento da "lista de influencers".

O que aconteceu

A quinta-feira (23) foi marcada pelo vazamento de uma planilha que avaliava o desempenho de muitos famosos no mercado publicitário. Todas as avaliações eram feitas sob anonimato e traziam relatos sobre a experiência de trabalhar com as pessoas ali listadas, nomes como Gisele Bündchen, Bruna Marquezine, Anitta, Ludmilla, etc.

Qualquer pessoa podia editar a planilha sem se identificar, motivo pelo qual não é possível saber a veracidade das respostas.

A "avaliação" de Larissa criticava a equipe dela, informando que a atriz era agenciada pelo marido. "Ela levou golpe dos pais e vai levar agora do marido, cunhada e família, que atualmente gerem a artista. A equipe dela é muito 'júnior' e é a família do marido, o que faz com que as entregas sejam aquém em qualidade, roteiro e fica tudo bastante simples e fraco, comparando ao investimento dedicado, dizia o texto.

Em nota, a assessoria da artista disse que Larissa é gestora da própria carreira e toma todas as decisões artísticas e comerciais. "[A empresa de André] não atua no agenciamento da carreira da atriz e nunca desempenhou tal função".

Veja a nota na íntegra:

Conforme anunciado amplamente na mídia há dois anos, Larissa Manoela é a gestora da sua própria carreira, tomando todas as decisões artísticas e comerciais.

ALMF, empresa do ator André Luiz Frambach e também marido de Larissa Manoela, existe no mercado desde 2019. A produtora presta serviços de criação, desenvolvimento e captação de conteúdo para publicidade. Ela não atua no agenciamento da carreira da atriz e nunca desempenhou tal função.