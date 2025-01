Kauan, da dupla com Matheus, muda de visual e se compara com Ana Castela

Kauan, da dupla com Matheus, pintou o cabelo de rosa e comparou o novo visual com o de Ana Castela.

O que aconteceu

O cantor deixou as madeixas cor de rosa. Ele revelou o novo visual ao publicar uma foto em frente a Torre Eiffel, em Paris.

Na legenda, ele comparou o visual com o de Ana Castela, com quem lançou uma música recentemente e falou que o fato combinou com a ocasião. "O cabelo rosa não foi pensado, mas depois vi que encaixou certinho com lançamento da música que era com a Ana Castela e ela já foi e fez a mecha rosa dela", escreveu ele.

Por fim, ele ainda desafiou os fãs a fazerem o mesmo. "Agora só falta a sua, cadê? Duvido você também pintar e marcar a gente aqui", disse.