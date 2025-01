Gretchen se pronuncia após ser chamada de antipática por fãs

Gretchen se pronunciou nas redes sociais após ser chamada de "arrogante" e "antipática" pelos fãs.

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo no Instagram neste sábado (25) para rebater os comentários negativos. "Falaram que eu sou a artista mais antipática que existe. Eu recebei muitas mensagens de apoio. Quem assistiu ao vídeo sabe que não fui antipática", começou.

Gretchen disse foi abordada pelos fãs que pediram fotos enquanto ela deixava os Estúdios Globo, e já estava a caminho do hotel. "Chegando no hotel, as mesmas pessoas tinham pego um carro e ido até o hotel. Saíram e me abordaram. Eu falei que estava com pressa e precisava ser rapidinho. Todo mundo viu o vídeo e sabe que eu fui educada (...) eu tirei foto com todos, inclusive com este fã que me filmou. Tirei com todas".

A artista ressaltou que tirou foto com todos e contou que precisava acordar às 3h da manhã para viajar. "O que eles esperavam que eu fizesse? Que eu ficasse ali batendo papo? Eu tenho meus compromissos, minha vida. Minha obrigação como artista era tirar fotos com ele. Na verdade, eu acho que deve se fazer de coração".

Gretchen ainda acrescentou que não faz vídeos com fãs devido aos riscos de serem alterados por inteligência artificial. "Eu tive que processar uma galera. É por isso que eu não gravo, não faço".