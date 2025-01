Gracyanne revela reação inesperada de Belo ao descobrir sua ida ao BBB 25

Gracyanne Barbosa, 41, revelou no BBB 25 (Globo) que seu ex-marido, Belo, 50, foi uma das primeiras pessoas de seu entorno a saber de sua presença no programa.

O que aconteceu

A musa fitness divertiu os brothers ao imitar o cantor reagindo à notícia. "Ele falou pra mim: 'você tem certeza?'", disse, tentando reproduzir a forma de falar do ex - e fazendo os colegas caírem no riso. "Ela imitando o Belo é ótimo! A língua presa", divertiu-se Edilberto, 42.

Segundo Gracyanne, a maior preocupação de Belo era a alimentação dela dentro do confinamento. "'Tem certeza? O que você vai comer lá, cara? Você não vai aguentar! Você com fome, não vai aguentar'", teria dito o músico, segundo ela.

Belo e Gracyanne foram casados por 16 anos. Eles se separaram em abril do ano passado, em meio a muito burburinho e ao escândalo de uma traição de Gracyanne com seu personal trainer, Gilson Oliveira, 39 - confirmada pela própria.