Filme de Fernanda Torres indicado ao Oscar terá sessão gratuita em SP

O 471º aniversário de São Paulo contará com uma sessão gratuita de "Ainda Estou Aqui". Protagonizado por Fernanda Torres, o filme recebeu três indicações ao Oscar 2025: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz para filha de Fernanda Montenegro.

Com direção de Walter Salles, o longa será exibido ao ar livre, no Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente uma hora antes da sessão. O espaço está sujeito a lotação. Chegue cedo!

A vereadora Amanda Paschoal (PSOL-SP) disse ter protocolado uma indicação à Prefeitura de São Paulo para inclusão do filme "Ainda Estou Aqui" na programação do SpCine. O SpCine é uma rede de salas de cinemas públicas. Nos CEUs, as sessões são gratuitas. Nos centros culturais, o ingresso tem o custo de R$ 4.

Uma obra de tamanha relevância histórica e cultural merece ser vista e ouvida pelas pessoas, em especial por se tratar de um momento ímpar e cruel de nossa história, a ditadura militar. Amanda Paschoal, vereadora

'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Divulgação

Filme foi indicado na categoria de melhor filme no Oscar 2025 e faz história no prêmio. Ele também concorre a melhor filme internacional e Fernanda Torres está indicada como melhor atriz.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março. O evento será exibido no Brasil a partir das 21h pela TNT e pela Max.

Serviço

Sessão Vergueiro ao Ar Livre: "Ainda Estou Aqui"

Quando sábado (25), às 19h30

Onde Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo (CCSP), r. Vergueiro, 1.000, Liberdade

Ingresso gratuito, com distribuição uma hora antes da sessão

Capacidade 150 lugares