Ex-galã aprovado como diplomata já namorou Vanessa Gerbelli; conheça

Gabriel Falcão, 34, ex-galã de Malhação, foi um dos aprovados na prova do Instituto Rio Branco, requisito para se tornar diplomata do Itamaraty — o Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Saiba mais sobre o artista.

Quem é Gabriel Falcão

Gabriel começou a trabalhar no teatro em 2007, onde participou de musicais como "O Despertar da Primavera" e "Hair".

Ele estreou na TV em 2011, na série "Julie e os Fantamas" (Band) e em 2013, protagonizou a vigésima primeira temporada de "Malhação" (Globo), como o personagem Ben.

Gabriel namorou Vanessa Gerbelli durante dois anos, entre 2013 e 2015. Eles se relacionaram à distância, quando o ex-ator foi estudar em Londres, na Inglaterra. Após o término, eles mantiveram a amizade.

Seu último trabalho na TV foi em uma participação na novela Nos Tempos do Imperador (Globo), em 2021.