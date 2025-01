Débora Nascimento, 39, e Allan Souza, 39, foram fotografados juntos em um bar na Gávea, no Rio.

O que aconteceu

Atores estavam acompanhados de um grupo de amigos. No flagra, é possível ver o braço de Allan nas costas de Débora.

Rumores de um possível affair começaram em dezembro. Eles foram vistos juntos em Caraíva, na Bahia.

Allan está solteiro desde o término com Rafa Kalimman. Já Débora não assume nenhum namoro desde o fim do seu relacionamento com Alex Cunha.

Débora Nascimento e Allan Souza Lima são flagrados em bar no Rio Imagem: Thiago Martins/ AgNews

