Datena reclama de salário do SBT e alfineta Record: 'Dinheiro cai do céu'

José Luiz Datena sugeriu que ganha pouco para comandar o Tá na Hora nas tardes do SBT, e ainda alfinetou a Record durante a cobertura das chuvas que atingiram São Paulo, na tarde da sexta-feira (24).

O que aconteceu

Datena disse que não foi para o SBT por causa de dinheiro porque o salário pago pela emissora seria baixo. "Por dinheiro não é que eu venho pra cá. O dinheiro que eu tô ganhando aqui, se eu ficasse em casa, tava bem também, não tem problema nenhum. Eu luto pelo trabalho. Luto pelos meus amigos de profissão", declarou o apresentador ao vivo.

Na sequência, ele disse considerar a si mesmo "um bom colega de trabalho". "Pelo menos não sou mau-caráter na frente dos outros e ficar pedindo para mandar embora. Isso não faço".

Datena diz que tá ganhando pouco no SBT, que quer resultados positivos e enaltece equipe #TaNaHoraSBT



O apresentador elogiou os funcionários do SBT e demonstrou preocupação com a audiência de seu programa. "Tô surpreso, porque nunca tinha trabalhado aqui, pela qualidade dos profissionais técnicos do SBT, todos eles. Jornalistas também. Eu estou nervoso porque eu quero resultado positivo para toda a emissora (…) A gente luta pelo melhor".

Em outro momento, Datena alfinetou a Record, sua concorrente direta na briga pela audiência. Sem citar a emissora do bispo Edir Macedo, ele criticou a concorrência por, supostamente, não pausar a cobertura das enchentes para intervalos comerciais. "Tem emissora que eu não sei de onde cai o dinheiro. Deve cair do céu porque os caras não estão metendo intervalo comercial", falou.

Datena ficou conhecido por comandar durante anos o Brasil Urgente na Band. Ele deixou o programa policial no ano passado, após tentar se eleger prefeito de São Paulo. Ele está há menos de um mês no comando do Tá na Hora.