Dani Hypólito entra na Justiça contra circo e diz levar calote por 10 meses

Participante do BBB 25, Daniele Hypólito entrou na Justiça contra o circo Vostok, tradicional no Rio de Janeiro. A ex-ginasta alega que prestou serviços para a empresa por dez meses, entre julho de 2023 e maio de 2024, mas nunca recebeu os pagamentos.

O que aconteceu

Daniele Hypólito cobra R$ 248 mil do circo na Justiça. A reclamação trabalhista com reconhecimento de vínculo cobra R$ 75 mil —soma dos dez salários estipulados em R$ 7.500—, além de multas estipuladas e direitos trabalhistas que não foram pagos.

Ex-ginasta foi apresentadora do circo, participou de espetáculos e eventos promocionais, gravou conteúdos e cedeu sua imagem para promoções criadas pelo circo. Mesmo desempenhando tantas funções, Daniele não foi registrada e nem regularizou qualquer vínculo empregatício.

Ação argumenta que Daniele acreditou em promessas de Fábio Vostok, um dos proprietários da empresa. "Quando cobrados, os sócios afirmavam que ainda não havia caixa disponível, pedindo à autora da ação que aguardasse 'o melhor momento' para receber pagamentos."

Empregador impôs condição de exploração e abuso, segundo a petição inicial do processo. "A situação de inadimplência salarial perdurou durante todo o período do vínculo laboral, criando uma situação de total precariedade e insegurança financeira para a reclamante."

Daniele busca apenas a reparação de seus direitos, diz a assessoria de imprensa da ex-atleta em contato com Splash. A reportagem também procurou o circo Vostok, que ainda não retornou sobre o caso. A reportagem será atualizada caso a empresa se manifeste.

Daniele foi convocada pela Justiça para participar de uma audiência no dia 12 de março na 70ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. "A ausência do autor importará arquivamento, e a do réu em revelia e confissão", diz a notificação. O processo pode ser arquivado caso Daniele não compareça em decorrência de sua participação no BBB 25 — o que não impede que a ação seja retomada após o fim do programa.

Confira, na íntegra, posicionamento da defesa de Daniele Hypólito

Segundo o advogado da Sra. Daniele Hypolito, Sr. Angelo Miguel de Carvalho Neto, ela foi contratada pelo circo Vostok para atuar como segunda apresentadora e ceder seu direito de imagem de forma onerosa. Contudo, entre 01/07/2023 e 02/05/2024, Daniele não teve sua carteira assinada e não recebeu nenhuma remuneração referente a salário, direitos trabalhistas ou pela utilização de sua imagem.

Mesmo após questionamentos, os responsáveis pelo circo alegavam indisponibilidade financeira para justificar a falta de pagamento. Diante dessa situação, Daniele busca agora a reparação de seus direitos.

Trabalhando com o irmão

Diego Hypólito foi um dos principais nomes do circo por dois anos. Em entrevista ao Encontro (Globo) em novembro de 2021, Daniele afirmou que se apresentava com o balé do circo, enquanto Diego comandava os espetáculos. Juntos, eles voltaram a falar sobre o trabalho com o Circo Vostok em entrevista ao podcast Fala, Galvão, apresentado por Galvão Bueno no canal do narrador no YouTube, em julho de 2023.

Diego Hypólito foi apresentador do circo Vostok, mas não aparece como sócio em registro da empresa. Em reportagem do dia 13 de janeiro, o jornal O Globo informou que ex-ginasta era um dos sócios. A informação foi negada pela assessoria de imprensa de Diego, que reforçou que ele apenas prestou serviços.

Ex-atleta não entrou na Justiça contra o circo Vostok, informou equipe jurídica. Ele também solicitou que a empresa pare de utilizar sua imagem em materiais de divulgação —prática comum durante o período em que a parceria ocorreu. Assessoria de imprensa de Diego não informou sobre eventuais atrasos ou ausência de pagamentos ao ex-ginasta.

Confira posicionamento oficial da equipe de Diego Hypólito

Segundo o advogado do ex-ginasta Diego Hypolito, Sr. Lucas Portella, sócio do Giménez, Quadros e Portella Advogados, não há nenhum processo em aberto contra o Circo Vostok. O advogado esclarece, ainda, que Diego nunca foi sócio do circo. Nesse contexto, foi enviada anteriormente uma notificação formal solicitando que o Circo Vostok deixasse de utilizar a imagem de Diego e evitasse qualquer afirmação equivocada de que ele seria sócio ou proprietário, o que, de fato, jamais aconteceu.