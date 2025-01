Thamiris analisa jogo de adversários no BBB 25: 'São personagens'

Em conversa com Giovanna, Aline e Vinicius, Thamiris opinou que alguns brothers do BBB 25 (Globo) estão sustentando personagens.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Thamiris analisou o jogo de adversários e, sem citar nomes, disse que alguns participantes são personagens: "Reparem que todas as pessoas que se permitiram ser elas mesmas estão em evidência de forma negativa. E quem está forçando uma barra, está se afastando desse lugar."

Tem gente que está forçando muito a barra, tem gente que está entrando em um personagem. Thamiris

Vinicius concordou com a carioca e opinou: "Acho que cada um vai colher o fruto disso."

Thamiris seguiu com o discurso: "Eu, por exemplo, não consigo criar um personagem, porque sei que vai ser insustentável. Se eu tivesse entrado com um personagem de menina alegre, feliz e pimposa, vocês iriam me desmascarar fácil."

Alguns grupos são montados por personagens. Tem gente que criou [o personagem] depois, tem gente que está sustentando uma alegria infinita, tem gente que tenta se dar bem com todos. Não estão em um Paredão, não estão em uma contagem de votos. Thamiris

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas