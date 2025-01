BBB 25: Segunda Prova do Anjo é de memória e agilidade; acompanhe

A segunda Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) é de memória e agilidade. A dinâmica acontece na tarde de sábado.

Como foi a prova

Tadeu Schmidt entrou ao vivo na casa às 14h25 para explicar a prova e dizer que duas duplas vetariam outras duas duplas. Vitória e Mateus escolheram Edilberto e Raissa, e Daniele e Diego optaram por Gabriel e Maike.

Os participantes que jogaram foram: Aline e Vinícius, Guilherme e Joselma, João Gabriel e João Pedro, Camilla e Thamiris, Gracyanne e Giovanna, Daniele e Diego, Vitória e Mateus, e Eva e Renata.

Regras da prova. A dinâmica foi dividida em duas fases. Na primeira, um membro da dupla deveria reproduzir uma melodia em um piano por meio de teclas numeradas. Cada penalidade acrescentaria 20 segundos no tempo final. Na segunda parte, o outro participante deveria montar um quebra-cabeça em forma de sanduíche.

Pontuação

Dupla 1: Aline e Vinicius terminaram a primeira fase com 4 penalidades. O tempo final foi de 1:39.358.

Dupla 2: Guilherme e Joselma terminaram a primeira fase com 4 penalidades. O tempo final foi de 02:41.136.

Dupla 3: João Gabriel e João Pedro terminaram a primeira fase sem penalidade. O tempo final foi de 1:14.178.

