BBB 25: Maike atende o Big Fone; veja quem está no Paredão

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Maike atendeu o primeiro Big Fone do BBB (Globo) e indicou dupla ao Paredão.

O que aconteceu

O Big Fone tocou pela primeira vez durante a edição do programa exibida neste sábado (25). Diego e Daniele Hypolito foram os escolhidos do brother, que faz dupla com Gabriel.

Maike e Gabriel também estão imunes esta semana.