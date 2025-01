Mãe de Gracyanne comenta relação da família com Belo: 'Mantém contato'

Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne Barbosa e Giovanna, participantes do BBB 25, comentou sobre a relação da família com o ex-genro Belo.

O que aconteceu

Em entrevista ao gshow, Ledir afirmou que Belo está na torcida por Gracyanne e Giovanna: "Ele sempre mantém contato com a família, seja pessoalmente ou por mensagem."

Ao jornal O Globo, Ledir já havia comentado que segue gostando e respeitando o cantor: "Nossa relação é de carinho e consideração. [...] Gosto dele como filho, então é para sempre."

No BBB 25, Gracyanne já contou como foi seu casamento com Belo. Os dois anunciaram o fim do relacionamento terminou em abril de 2024 — eles estavam juntos há 16 anos.

Segundo a musa fitness, a separação não ocorreu por falta de amor, e sim por falta de tempo: "A gente tinha uma relação como homem e mulher muito ativa, mas deixamos de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou como parceiro."

A gente foi deixando as coisas de lado e não teve a maturidade de se acertar. Fomos deixando as coisas virarem uma loucura e cada um foi para um canto. Ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra... E a gente foi se magoando por conta de fofoca. Ainda assim, a gente não sentou para conversar. Gracyanne Barbosa sobre o fim do casamento com Belo

