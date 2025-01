BBB 25: Gracyanne Barbosa tem crise de choro após Prova do Anjo

Gracyanne Barbosa, 41, teve uma crise inexplicável de choro pouco após a segunda Prova do Anjo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ex-esposa de Belo se recluiu no Quarto Nordeste e simplesmente se desfez em lágrimas, apoiada a uma cama. Ela não deu qualquer explicação sobre a razão por trás dessa atitude.

Em certo momento, sua irmã Giovanna, 28, flagrou-a e a questionou sobre essa atitude, mas não obteve resposta. "Você quer conversar?", indagou a veterinária. Gracyanne sinalizou que não e a veterinária, então, preferiu deixá-la em paz.

A crise emotiva, entretanto, durou apenas uns poucos minutos. Após um curto período de tempo, Gracyanne se recompôs, refez a maquiagem e se juntou aos demais brothers na cozinha, como se nada tivesse acontecido.

