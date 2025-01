Giovanna reclama de dupla do BBB 25: 'Não dá para ouvir a voz'

Em conversa com Thamiris no BBB 25 (Globo), Giovanna reclamou da convivência com Eva e Renata na casa.

O que aconteceu

No papo, a médica veterinária afirmou que o jeito das dançarinas é "desgastante": "O jeito delas me cansa, me desgasta."

Dá para ouvir a voz da Renata daqui. Ela é legal, o problema é o timbre. Não é nem culpa dela, coitada. Giovanna

Thamiris afirmou que Eva e Renata têm uma estratégia de se dar bem com todo mundo: "É uma boa tática de jogo, mas eu não consigo."

Giovanna não concordou totalmente: "Se a gente não tivesse os nossos alvos, elas seriam uma opção para a gente. Pelo menos para mim e para a Gracyanne."

