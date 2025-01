BBB 25: Gabriel critica Diego por ter lhe dado o monstro: 'Burro para car*'

Diego, 38, e Daniele Hypólito, 40, foram enormemente criticados dentro do BBB 25 (Globo) por ter dado o Castigo do Monstro para Maike, 30, e Gabriel, 30.

O que aconteceu

Isso porque os dois amigos, que estavam no VIP, foram para a Xepa, obrigando os membros dessa ala da cozinha a redividir a comida - já bastante limitada. Isso fez com que boa parte dos brothers se irritasse com a decisão dos ginastas.

Diego e Daniele escolheram Gabriel e Maike como monstros da semana por 'revanche'. Os rapazes haviam feito o mesmo com os irmãos na semana anterior, quando se tornaram anjos.

Gabriel criticou abertamente a decisão de Diego. "Burro para car*lho! Pensou zero em jogo!", criticou o promotor de eventos. "Ele pensou em não se queimar com ninguém", analisou Maike. "E se f*deu!", complementou Gabriel, reafirmando sua tese.

Maike também vê a atitude dos irmãos como um tremendo erro estratégico. "Diego não pensou em ninguém. É motivo que ele dá para [os demais] votarem nele", disse o representante comercial a Diogo Almeida, 40. "Uma hora esse mano vai rodar", concordou Gabriel.

