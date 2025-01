BBB 25: Diego admite erro estratégico e teme ir para o Paredão: 'Burrice'

Diego Hypolito, 38, teme as consequências do erro estratégico que cometeu no BBB 25 (Globo), ao escalar Maike, 30, e Gabriel, 30, para o Castigo do Monstro desta semana.

O que aconteceu

Em conversa com a irmã, Daniele Hypolito, 40, o ginasta admitiu estar arrependido da escolha. "Não adianta ficar assim, Diego", disse Daniele ao irmão, ao notá-lo isolado e introspectivo. "Não estou mal, não, Dani. Só estou chateado pela minha burrice", desabafou o ginasta.

Ele concorda que cometeu um perigoso erro estratégico junto com a irmã. "Vim aqui para esse jogo para jogar, viajei na minha atitude porque não raciocinei, você não raciocinou... Deveríamos ter pensado."

Diego acredita que tal atitude assinou o passaporte seu e de Daniele para o Paredão. "Diego, quem não comete erros? Pelo amor de Deus! Acha que todo mundo aqui não vai cometer algum erro?", tentou minimizar a ginasta. "Não, Dani. Eu só fico chateado porque essa burrice vai fazer nós irmos para o Paredão", explicou ele, preocupado.

