BBB 25: Daniele Hypolito admite ter se chateado com Camilla e Thamiris

Daniele Hypolito, 40, abriu o coração para Camilla, 34, sobre seus sentimentos em relação a ela e a Thamiris, 33.

O que aconteceu

Tudo começou quando a trancista questionou abertamente a ginasta acerca do tema. "Você estava chateada comigo e com a Thamiris? Fala a verdade, de coração!", pediu.

Daniele, então, admitiu ter se sentido excluída pelas duas em um primeiro momento - mas aos poucos foi desfazendo essa impressão. "No primeiro dia, eu fiquei. Mas, depois quando você e ela começaram a falar normal comigo, não fiquei mais."

Ela contou que costuma sofrer com o sentimento de exclusão social em sua rotina normal. "Aqui, a gente fica muito sensível. E eu já tenho lá de fora essa sensibilidade de me sentir excluída. Fiquei bem mal aquele [primeiro] dia - mas, depois, a Thamiris falou comigo, você veio e me abraçou... Aí passou."

