Avril Lavigne volta ao Brasil em 2025 com turnê que celebra sua carreira

A vinda de Avril Lavigne ao Brasil, em 2024, deixou saudades nos fãs de tal forma que ela já vai voltar em 2025. Menos de um ano após fazer um show em São Paulo e outro no Rock in Rio, a cantora acerta nova passagem pelo país. A canadense chega para ao menos uma apresentação no período final de agosto e início de setembro.

O que aconteceu

Aos 40 anos de idade e mais de 20 de carreira, a popstar estará na estrada com a turnê Greatest Hits, que, como indica o nome, destaca no repertório seus grandes sucessos. Avril gravou hits como 'Complicated', 'Sk8er Boi' e 'Girlfriend'.

A Greatest Hits Tour tem datas nos Estados Unidos em maio e junho. Em outubro, Avril se apresenta no When We Were Young, em Las Vegas, festival que tem também no line up Panic at The Disco, Blink-182 e Weezer, entre inúmeras outras bandas.

Lavigne estreou com o disco "Let Go', em 2002, que chegou ao top 10 de mais vendidos da Billboard. Seu álbum mais recente é "Love Sux", lançado em 2022.

Mais informações sobre o show de Avril Lavigne no Brasil serão divulgadas em breve.