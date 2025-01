'Ainda Estou Aqui': brasileiros fazem abaixo-assinado para dar Oscar a Fernanda Torres

Os brasileiros se empenham ativamente na campanha para que Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres saiam vitoriosos no Oscar. Após a indicação da artista à categoria de Melhor Atriz nesta quinta, 23, fãs passaram a promover um abaixo-assinado para que Fernanda receba o prêmio.

Sob o título "Deem o Oscar de Melhor Atriz para Fernanda Torres", a meta da campanha é chegar a um milhão de assinaturas. O abaixo-assinado foi criado em novembro, quando uma foto da atriz viralizou ao ser publicada no Instagram da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mas ganhou um novo impulso após as indicações.

Apenas neste sábado, 25, 3.679 pessoas assinaram. Ao todo, o abaixo-assinado conta com 12.056 assinaturas. Confira a campanha em https://www.change.org/p/deem-o-oscar-de-melhor-atriz-para-fernanda-torres.

Como justificativa para criação do abaixo-assinado, os fãs afirmaram que "a entrega de Fernanda Torres ao papel de Eunice Paiva transcende barreiras culturais. Sua performance emocionante e impecável neste longa já tocou milhões de espectadores, batendo recordes de bilheteria, e merece ser reconhecida mundialmente".

Os criadores também falam em "reparação histórica" por Fernanda Montenegro. "[Ela] deveria ter ganhado o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação como Dora em Central do Brasil em 1998", diz a campanha.

Apesar do esforço dos brasileiros, os prêmios do Oscar não são escolhidos por votação popular, mas pelos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A premiação ocorre no dia 2 de março. Veja como funciona a votação do Oscar aqui.