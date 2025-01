Advogado de Baldoni rebate pedido de Blake Lively: 'Amordaçar a verdade'

Bryan Freedman, advogado de Justin Baldoni, rebateu o pedido feito à Justiça por Blake Lively de vetar as declarações da defesa do diretor.

O que aconteceu

Freedman afirmou que não vai se deixar intimidar pela iniciativa da estrela e seu marido, Ryan Reynolds. "Nós jamais seremos intimidados por aqueles que sugerem que nós não podemos defender nossos clientes com fatos puros e não editados", disse ele ao TMZ neste sábado (25).

A defesa do diretor de "É Assim que Acaba" acredita que o movimento por parte de Lively demonstra "quão assustados" eles estão. Segundo a publicação, essa "é uma tentativa irônica de amordaçar a verdade" num caso em que a artista diz querer que todos os fatos venham à tona.

Freedman acusa Blake de ter trabalhado com o New York Times para arruinar a vida de Justin e "outros indivíduos inocentes". Para ele, a atriz supostamente teria feito isso porque o público já não a via mais da mesma maneira que antes.

Bryan declarou que Lively estaria devastando a comunidade de vítimas de violência doméstica ao fazer suas acusações. O advogado afirmou que a estrela e seu marido, Reynolds, teriam exercido poder em Hollywood à base de "medo puro", mas que as denúncias feitas por ela teriam acabado com isso.

A defesa de Baldoni disse apenas querer expor mais mensagens e vídeos sem edição - como já fizeram nesta semana. "Parece que em uma época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário", encerrou o comunicado do advogado.

As falas vieram depois que Blake e Ryan acusaram os representantes legais de Justin Baldoni de divulgar informações falsas sobre o caso. O casal alega que as declarações dadas por Freedman poderiam prejudicar o júri e afirmam que elas são irrelevantes para o caso. Por isso, eles pediram que a Justiça impeça que os advogados falem sobre o caso abertamente à imprensa.

Os dois protagonistas de "É assim que acaba" têm trocado acusações e processos desde dezembro. A atriz entrou na Justiça contra o diretor e o acusou de cometer assédio sexual nos bastidores do longa. Ele, por sua vez, entrou com um processo acusando a atriz de difamação.