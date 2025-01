Nova Odete Roitman: Débora Bloch apresenta o visual para 'Vale Tudo'

Débora Bloch posou com o novo cabelo, parte de sua caracterização para viver Odete Roitman em "Vale Tudo" (Globo) a partir de março deste ano.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

"Ela está chegando", disse Débora Bloch ao revelar o novo visual para interpretar a grande vilã de "Vale Tudo". A divulgação foi feita pela Globo na manhã desta sexta-feira (24).

O loiro tinha sido uma cor descartada para a personagem, mas ao longo do processo voltou a ser considerado. O corte foi realizado no último sábado (18), pelo cabelereiro Vini Kilesse e a cor ficou por conta do colorista Amadeu Marins.

Queríamos ela fria, para ajudar na imagem de cruel da Odete. Essa construção é muito orgânica e, às vezes, nos surpreende Rosemary Paiva, uma das responsáveis pela caracterização de Vale Tudo

Na versão original, de 1988, Beatriz Segall (1926-2018) imortalizou a personagem e apresentava as madeixas mais curtas que as de Débora.

Com previsão de estreia em março, 'Vale Tudo' é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.