Vinícius, do BBB 25, revela já ter cantado com estrela musical

Colaboração para Splash, no Rio

O participante Vinícius, do BBB 25, fez uma revelação que surpreendeu os brothers. O inesperado aconteceu nesta sexta-feira (24), durante uma conversa descontraída na cozinha, e rapidamente despertou a atenção dos confinados. Ele comentou já ter cantado ao lado de uma estrela musical muito famosa.

O que ele revelou?

Papo vai, papo vem e o assunto virou Carnaval. Eva e Renata comentaram que já passaram o Carnaval no Rio de Janeiro e em Fortaleza, mas que nunca em Salvador, cidade natal de Vinicius.

Eva perguntou ao baiano se já se encontrou com a cantora Ivete Sangalo. O produtor de eventos responde surpreendendo os brothers. "Já cantei com ela", disse. Vinícius comentou ainda que começou a cantar a letra da música "Pra vida inteira", uma parceria da artista com Silva, e a estrela continuou a cantoria.

Quando a gente foi gravar um clipe, uma vez, a minha marcação ficava do lado dela. Aí eu pensei: 'Vou puxar uma música para ver se ela completa. Aí quando eu puxei a música, era dela com o Silva, uma música linda.

Vinícius