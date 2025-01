Thamiris e Camilla falam sobre serem alvos do próximo Paredão do BBB 25

Camilla e Thamiris conversam sobre a vitória de Diogo e Vilma na Prova do Líder do BBB 25 (Globo). As irmãs estão sentindo que podem estar na próxima formação de Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

As irmãs avaliaram sua trajetória de vida até o reality. Camilla disse. "Nunca nos faltou nada e tudo nosso sempre foi eu e você: eu fazendo o meu, você fazendo o seu, minha mãe fazendo pela gente."

Claro que ganhar o prêmio vai melhorar muita coisa para a gente, só que não é sobre ganhar. A única coisa que eu não quero é sair daqui e me arrepender de ter feito alguma coisa com alguém.

Ela continuou. "O dinheiro, claro que eu quero muito, mas é o de menos para mim. Só não quero que minha mãe se arrependa, tenha vergonha de alguma coisa... De resto, a gente está jogando e veio para jogar. Foi o que falei para você: vamos cair para dentro."

Tenho certeza que, quem for botar a gente, vai ser por falta de opção e não porque não se deram bem com a gente. E é isso, cara! Bola pra frente. Não estou preocupada com indicação agora, não.

Thamiris então falou sobre a dupla se tornar alvo na próxima votação, mas não citou nomes. "E a gente ficou na mira de uma pessoa que, no meu ponto de vista, não quer se comprometer com as outras opções que são Camarotes como ele."

Camila respondeu. "Ou ele está subestimando a gente. Então é isso, não estou preocupada com isso."