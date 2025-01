Sisters excluem Dani Hypolito de conversa e ginasta chora: 'Muito ruim'

Daniele Hypolito chorou na noite desta quinta-feira (23) após ser "excluída" de uma conversa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após a prova do Líder, Dani tentou se aproximar de Thamiris, Camilla, Gracyanne Barbosa e Giovanna, que conversavam entre si, mas levou uma invertida. "Pode. A gente queria conversar rapidinho, mas pode vim, pode vim. Só um dezinho [dez minutinhos], rapidinho", disse Camilla.

A sister então se retirou da conversa e foi abraçada pelo irmão. "Eu me sinto uma idiota porque eu não consigo ser diferente e, muitas vezes, a gente toma na cabeça", lamentou. "É muito ruim, porque querendo ou não, a gente está num jogo".

Na área externa, Diego desabafou com Gracyanne. "É muito visível que a gente perdeu espaço com todas as pessoas dentro da casa, as conversas… Eu não ligo, mas eu me calo. A minha irmã, fizeram isso com ela a vida inteira. Eu não consigo aceitar. A Dani foi a precursora de uma modalidade que era muito competitiva (..) ela se tornou uma pessoa extremamente, com a solitude dela, excluída".

Ele ainda se virou para a Irmã e, em apoio, disse que ela não deveria se aproximar das sisters. "Se você chega num grupo e a pessoa pede para você sair, é porque você não é para escutar a conversa", disse. "Isso é um jogo de afinidade. Você é amada, você é foda. Tenho orgulho de você, de ser seu irmão. Me inspirei a vida inteira em você e você não vai mudar um dedo de quem você é. Não é para se expor".