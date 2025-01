Roseana Murray usa prótese biônica após perder braço em ataque de pitbulls

A escritora Roseana Murray, 73, passou a fazer uso de prótese biônica nesta sexta-feira (24) após perder seu braço direito em um ataque de pitbulls, em abril de 2024, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Murray compartilhou foto com a prótese em seu perfil no Instagram. A escritora explicou que nomeou o braço biônico de "Blue", em homenagem a um cavalo que foi de sua família.

Escritora também destacou que está em fase de adaptação da prótese. "A adaptação é ou parece ser muito difícil. Outro grande aprendizado", escreveu na legenda.

Justiça do Rio de Janeiro determinou que a prefeitura de Saquarema e o governo do estado fornecessem o braço biônico para Murray. A prótese, que custa cerca de R$ 894 mil, vai substituir o membro que a escritora perdeu no ataque, e auxilia nos movimentos de coordenação dela.

Relembre o caso

Roseana Murray, 20 dias após o ataque, no jardim do hospital Imagem: Reprodução/Instagram @roseanamurray

A escritora Roseana Murray foi atacada por três cachorros da raça pitbull no dia 5 de abril, em Saquarema (RJ). Ela teve graves ferimentos e um braço amputado.

Após o ataque, Murray foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. A escritora teve o braço direito amputado, o esquerdo precisou ser reconstituído e também perdeu uma das orelhas. Murray teria sido atacada por animais de um vizinho.

Os donos dos cachorros foram presos em flagrante no dia do ataque. Posteriormente, a prisão deles foi convertida em preventiva. No dia 11 de abril, eles conseguiram um habeas corpus e a prisão preventiva foi substituída pelo cumprimento de medidas cautelares.

Quem é Roseana Murray

Nascida em 1950, no Rio, Murray é formada em língua e literatura francesa pela Universidade de Nancy, através da Aliança Francesa. Ela iniciou sua carreira na década de 1980, quando começou a escrever poesias para crianças.

A escritora tem cerca de cem livros publicados e recebeu diversos prêmios. Entre eles: Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Roseana Murray perdeu o marido no último sábado (23). O também escritor e jornalista Juan Arias Martínez, de 91 anos, morreu em 22 de novembro, devido a problemas renais.