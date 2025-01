Rico Melquíades exagera em calmante e acaba em hospital: 'Gente maldosa'

Rico Melquíades, 31, foi às redes sociais pedir o fim dos ataques virtuais contra ele.

O que aconteceu

Aos prantos, o campeão de A Fazenda 13 (Record) desabafou que os haters estão afetando seriamente sua saúde emocional. "Gente, eu tô recebendo muita mensagem de carinho, tá? Quero deixar isso claro para vocês. Porém, tem muita gente maldosa. Muita, muita, muita. Eu já tenho problemas com ansiedade, vocês conhecem a minha história aqui da internet. Então, esses comentários acabam comigo. Eu tento não acompanhar, só que as pessoas ficam comentando no meu próprio perfil", reclamou ele, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Rico revelou ter acabado no hospital após exagerar na dose de um calmante, que tomou na tentativa de lidar melhor com a situação. "Isso tá acabando comigo, gente. Eu não tô saindo de casa. Pra vocês terem noção, anteontem tomei meu Rivotril, tomei tantas gotas que fiquei passando mal. Tive que ligar pro meu amigo pra ele me levar no hospital porque eu não estava sentindo minhas pernas. Comecei a tremer porque eu exagerei no meu remédio, mas isso tá acabando com o meu psicológico, com a minha cabeça. Eu não tô tendo vida mais, eu juro por Deus."

O influenciador digital vem sofrendo ataques desde que se tornou alvo de uma operação da Polícia Civil de Alagoas. As autoridades investigam a relação de Rico e de outros influencers na divulgação de jogos ilegais.