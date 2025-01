Equipe do SBT mostra tiroteio no Rio e quase é atingida por bala; vídeo

Equipe do SBT Rio que cobria uma operação policial no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, quase foi atingida por um tiro na tarde desta sexta-feira (24).

Ao vivo, o repórter Jackson Silva e o cinegrafista Pedro Mota ficaram no meio do tiroteio que durou 50 minutos na Nova Brasília, uma das favelas do complexo. Na sequência, eles se abrigaram em um comércio. O cinegrafista estava sem colete a prova de balas.

Isabele, atiraram contra a gente. Estamos abrigados atrás de uma loja. Traficantes atiraram contra os policiais e contra a equipe de reportagem. Jackson Silva

URGENTE! Equipe do SBT Rio fica no meio do tiroteiro e repórter e cinegrafista se escondem durante operação no Morro do Alemão. #SBTRio #URGENTE pic.twitter.com/1xBYnq1iCX -- Brenno (@brenno__moura) January 24, 2025

O momento foi flagrado por uma câmera da Record, que também tinha uma equipe de reportagem no local.

URGENTE! O momento em que o tiro quase acerta a equipe de SBT Rio durante operação na Penha e no Alemão. #BalançoGeralRJ #SBTRio pic.twitter.com/mWI81JZuJ1 -- Brenno (@brenno__moura) January 24, 2025

Isabele Benito, apresentadora do telejornal, se emocionou ao dizer que estava preocupada com a população da região. "50 minutos de tiro. Mostramos da avenida principal. Fico imaginando quem mora lá no alto. Fico pensando no que a gente não sabe que tem lá em cima".