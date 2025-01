Patrícia Ramos mostra diferenças no corpo após ganhar 20 quilos

Através de um vídeo publicado em sua conta no Instagram, Patrícia Ramos mostrou os resultados do corpo por conta da malhação pesada.

O que aconteceu

A influenciadora fez um vídeo exibindo fotos e vídeos do antes e depois da evolução de seu corpo. Nas imagens ela mostra a época em que começou a treinar e surpreende com a mudança corporal ao longo do tempo.

Na legenda, a artista revelou que ganhou 20 quilos ao longo do processo. "50kg X 70kg. 10 quilos a mais fizeram uma diferença, né?", escreveu ela.

Nos comentários, Patrícia ainda fez questão de reforçar que a mudança contou com a ajuda de alguns procedimentos estéticos. "Não podemos esquecer do silicone nos seios e a lipo na pochetinha… Não se enganem, eu não sou natural, só compartilhei a evolução do meu corpitcho", disse.