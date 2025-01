Miklos, Gadu, Azevedo: shows gratuitos marcam aniversário de São Paulo

O 471º aniversário de São Paulo, no sábado (25), tem shows gratuitos que já começam nesta sexta (24). Paulo Miklos, Maria Gadu e Geraldo Azevedo estão entre as atrações.

O que vai acontecer

Paulo Miklos abre a programação e canta no Centro Cultural São Paulo nesta sexta. Ele se apresenta na Sala Adoniran Barbosa, que homenageia justamente o personagem que o integrante do Titãs interpretou no cinema.

O músico também costuma cantar temas de Adoniran, como faz na sequência em dois shows esgotados no Sesc 14 Bis, no sábado e domingo. Na sexta, ele começa às 20h e é grátis, mas tem que retirar o ingresso na bilheteria duas horas antes.

Voz e violão

Geraldo Azevedo Imagem: Divulgação/Rock In Rock

O mesmo local recebe Geraldo Azevedo no sábado, às 19h. O veterano músico pernambucano faz show no formato voz e violão. Mesmo esquema: não paga nada para entrar, mas tem que chegar duas horas antes.

É também na Sala Adoniran Barbosa do CCSP que Maria Gadu se apresenta no domingo, às 18h. A recomendação é a mesma: tem que chegar duas horas antes, mas não precisa pagar ingresso.

Dexter Imagem: Camila Cara/Divulgação

Mais atrações

As comemorações do aniversário da capital paulista têm ainda mais atrações, em outros locais da cidade. No sábado, MC Luanna e o rapper Dexter sobem ao palco do Centro Cultural da Juventude, respectivamente às 15h30 e 17h.

Tem também Duda Brack no Centro Cultural Vila Itororó, às 19h; e Inocentes no Centro Cultural Penha, às 20h. Antes, às 13h, dá para ver o Bixiga 70 no Centro Cultural Tendal da Lapa, mesmo local onde Yago Oproprio canta depois, às 19h.

O grupo Os Originais do Samba, outro veterano da programação, toca no Centro Cultural Olido, no centro de São Paulo, também no sábado, às 19h. Tudo grátis. Nestes casos, a Secretaria Municipal de Cultura não informa se é necessário chegar com antecedência, mas vale o bom senso do público.

Rock

Paralelamente a essa programação, Di Ferrero canta no Sesc Itaquera, no sábado, com entrada gratuita, às 15h. O vocalista do NX Zero mostra canções de seu álbum solo 'Uma Bad, Uma Farra'.

Josh Dun e Tyler Joseph do Twenty One Pilots Imagem: Theo Wargo/Getty Images

Gringos no Allianz

Fora da programação de aniversário de São Paulo, o duo norte-americano Twenty One Pilots faz show no Allianz Parque, no domingo. O TOP veio ao país duas vezes seguidas para festivais e agora mostra como segura sozinho uma plateia, em apresentação da The Clancy World Tour.

Na Bahia

Salvador também tem festa, mas por conta do tradicional Festival de Verão. O lineup de 2025 tem Ana Castela, que também será uma das atrações do CarnaUOL, no dia 8 de fevereiro, em São Paulo.

Além da boiadeira, que convida Xamã ao palco, o Festival de Verão Salvador reúne outros encontros, como Daniela Mercury com Timbalada, Ivete Sangalo com Bell Marques, e Jão com Gustavo Mioto. Tudo distribuído em shows ao longo do sábado e do domingo.

Veja tudo que tem

Sexta

Twenty One Pilots - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Hernán Cattaneo e Mariano Mellino - P12 (Florianópolis)

Ice War - Basement Cultural (Curitiba)

Filipe Catto canta Gal Costa - CWB Hall (Curitiba)

Hello Gloom e From 20 - Carioca Club (São Paulo)

Skelesys - Madame (São Paulo)

Diogo Nogueira e Ferrugem - Juventus (São Paulo)

Matuê - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

Duquesa - Casa Natura Musical (São Paulo)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos, com Batata Boy, Madre e Supervão - Asteroid (Sorocaba - SP)

Sexta e sábado

Humberto Gessinger Imagem: Anderson Carvalho/Divulgação

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Ana Cañas & Black Mantra - Sesc Pompeia (São Paulo)

Azymuth - Sesc Belenzinho - (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo

Programação de shows para celebrar o aniversário de São Paulo, com Paulo Miklos na sexta, Geraldo Azevedo no sábado e Maria Gadu no domingo, entre outras atrações - Centro Cultural São Paulo (São Paulo) GRÁTIS

Mônica Salmaso, Eduardo Gudin e Roberta Oliveira - Sesc Ipiranga (São Paulo)

Sábado

Di Ferrero - Sesc Itaquera (São Paulo) GRÁTIS

Jota Quest - Juventus (São Paulo)

Oswaldo Montenegro - Espaço Unimed (São Paulo)

Juliana Silveira canta Floribella - Wyndham Ibirapuera (São Paulo)

Dark Dimensions Fest (Nervosa, Torture Squad, Elm Street e outros) - Carioca Club (São Paulo)

Ice War - Jai Club (São Paulo)

João Gordo + discotecagem de Jão (do Ratos de Porão) - show de lançamento do álbum "Brutal Brega: MPB Mode" - La Iglesia (São Paulo)

Grupo Rumo - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Miranda Kassin - Bona (São Paulo)

Jão e Marina Sena - Uzna (Sorocaba - SP)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos, com Batata Boy, Madre e Supervão - Espaço GNU (Americana - SP) GRÁTIS

Paco Osuna, Melanie Ribbe e Bhaskar - P12 (Florianópolis)

Ney Matogrosso - Qualistage (Rio de Janeiro)

Chico César e Nova Orquestra - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Liniker - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Sábado e domingo

A cantora mineira Ceumar Imagem: Nilton Fukuda/Divulgação

Festival de Verão Salvador (Alok, Ana Castela convida Xamã, Bell Marques, Daniela Mercury + Timbalada, Natiruts, Pitty convida Melly; e Só Pra Contrariar convida Alcione no sábado; BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão; Ivete Sangalo; Jão convida Gustavo Mioto; Leo Santana; Luiz Caldas & Saulo; Ludmilla; e Pedro Sampaio no domingo) - Parque de Exposições (Salvador)

Jorge Aragão - Casa Natura Musical (São Paulo) ESGOTADO

Ceumar - Teatro Arthur Azevedo (São Luís) GRÁTIS

Domingo