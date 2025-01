Marilyn Manson tem acusações de agressão sexual prescritas

Marilyn Manson, 56, não responderá pelas denúncias de agressão sexual e violência doméstica.

O que aconteceu

O cantor americano foi acusado várias mulheres dos crimes sexuais. Nesta sexta-feira (24), um promotor de Los Angeles informou que os casos prescreveram. "Informamos que as acusações de violência doméstica superaram o prazo prescricional, e não podemos provar as acusações de agressão sexual além de qualquer dúvida razoável", afirmou o gabinete do promotor Nathan Hochman em um comunicado.

Hochman disse que a equipe da divisão de crimes sexuais e os detetives do condado de Los Angeles realizaram uma "investigação minuciosa" das denúncias. As atrizes Esmé Bianco ("Game of Thrones") e Evan Rachel Wood, ex-companheira do cantor, acusaram Manson.

Wood afirmou que foi estuprada por Manson durante as gravações de um videoclipe. "Reconhecemos e aplaudimos a coragem e a resistência das mulheres que se apresentaram para denunciar", disse Hochman.

Ele seguiu explicando as investigações, que foram feitas por quatro anos. "Embora não possamos acusá-lo neste caso, reconhecemos que a firme defesa das mulheres envolvidas ajudou a aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados pelas sobreviventes de abusos domésticos e agressões sexuais".

O cantor sempre negou os crimes, que teriam ocorrido entre 2009 e 2011. O xerife do condado de Los Angeles anunciou uma investigação contra Manson em 2022.

Além disso, a casa do cantor em Hollywood foi alvo de buscas, mas as investigações não resultaram em nada. Manson está em uma turnê internacional.