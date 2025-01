Dragon Ball Daima traz sucessores 'sinistros e bobos' de Majin Buu; confira

Dragon Ball Daima, última criação antes da morte de Akira Toriyama, tem surpreendido os fãs de Dragon Ball com o uso de fatos marcantes do anime no especial de 40 anos de sua criação. Além de explorar a versão de Goku e seus amigos em tamanho de criança, como em Dragon Ball GT, a nova produção trouxe duas novas versões sinistras do personagem Majin Buu.

Nova produção do anime conta com os personagens Majin Kuu e Majin Duu como rivais de Goku e os guerreiros da raça saiyajin. Eles foram criados pela bruxa Marba, criadora de Majin Buu para a saga "DBZ", a mando da cientista Dra. Arinsu para tentar conquistar as esferas do dragão do Reino dos Demônios.

Como são Majin Kuu e Majin Duu? Quais as diferenças das crias originadas do vilão Majin Buu? Splash conta para você!

Como foram criados os novos Majin Buus?

Dragon Ball Daima: Dra. Anrisu visita a terra para pegar fragmento de Majin Buu Imagem: Divulgação/Toei Animation

Dragon Ball Daima revela que Dra. Arinsu fez uma visita a terra durante os ataques de Majin Buu para observar o vilão encomendado por Bibidi. Encantada com o poder de luta, a cientista colhe um fragmento do monstro para poder criar uma nova versão para ser o seu escravo no Reino dos Demônios.

Com a morte de Dabura, Goma, irmão de Arinsu, se torna o Rei dos Demônios, mas passa a ter a irmã na cola para ter o posto de toda poderosa. Assim, ela decide procurar Marba para criar seu monstro com objetivo de derrotar os três lendários Tamagamis para pegar as esferas do dragão e ganhar poder.

Para ter o seu monstro, a cientista fornece para Marba partes de criaturas, semente de saibaman (aura para o monstro enterrada a 5cm na cabeça), água, saliva (para ela ter controle mental sobre o monstro) e uma parte de Majin Buu. Dessa forma, ela recebe a criação e ouve a bruxa batizá-lo e Majin Kuu.

Majin Kuu (à direita) tem físico parecido com Majin Buu (à esquerda) versão criança de DBZ Imagem: Divulgação/Toei Animation

À primeira vista, o vilão gera tensão por trazer um visual parecido com a versão cruel infantil de Majin Buu. Em luta contra o lendário Tamagami, ele mostra força bruta e resistência, mas não atinge o nível de luta de Majin Buu e é facilmente derrotado.

Irritada, Arinsu exige, novamente, a criação de um novo monstro para Marba. Ela oferece os mesmos ingredientes da criação de Majin Kuu para o surgimento de Majin Duu, mas o novo personagem difere do primeiro por ter mais pedaços de Majin Buu e o acréscimo da semente de saibaman a 20cm da cabeça.

Medida ousada de Arinsu de afundar a semente deixou em risco o controle sobre Majin Duu — que só saberemos ao longo de Dragon Ball Daima. Ele, porém, teve capacidade e mais espaço para absorver a essência de Majin Buu e apresentou grande habilidade de luta ao derrotar o lendário Tamagami.

Majin Duu, de Dragon Ball Daima, é inspirado na criação de Majin Buu Imagem: Divulgação/Toei Animation

Personalidade dos vilões

Majin Duu é visualmente parecido com a versão de Majin Buu gordo - que chegou ao estágio após absorver o Grande Kaiohshin durante os ataques ao Planejta Sagrado de Kaiohshin.

Com aura de criança, ele apresenta um semblante sinistro em combate, tem olhos vermelhos, jeitinho de bobo e é um apaixonado por doces. A loucura é tamanha que ele chega a abandonar por minutos o combate com Tamagami enquanto espera a chegada de chocolate.

Já o irmão Majin Kuu é divertido, inteligente e um tanto inocente, lembrando a versão de Majin Buu infantil. No entanto, como está com a semente saibaman interessada a 5cm na cabeça, ele é facilmente controlado pelo egoísmo da criadora Dra. Arinsu.

Dragon Ball Daima: Majin Duu é criado para ajudar a ganhar esferas dos dragão do reino dos demônios Imagem: Divulgação/Toei

Futuro de Majin Kuu e Majin Duu

Dragon Ball Daima lança o seu 13ª episódio nesta sexta-feira (24) com a expectativa do embate de Goku e seus amigos com os vilões encomendados pela cientista Arinsu.

A grande torcida dos fãs do anime é para que a cientista ordene que Majin Duu absorva Majin Kuu com o objetivo de criar um ser perfeito. Afinal, unirá a inteligência com a força maligna do outro para combater os guerreiros saiyajins.