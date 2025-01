K-pop: Idols na Semana de Moda, GOT7 e ZB1 retornam, Kickflip debuta

Mais uma sexta-feira, e com ela o nosso tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no WhatsApp para ficar sempre por dentro de tudo e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

A mídia sul-coreana confirmou que Yeji (ITZY) vai debutar solo ainda na primeira metade de 2025. Vem muito aí!

Winwin (WayV) brilhou no evento de imprensa do drama chinês "Perfect Match". Ele está no elenco como ator e também participa da trilha sonora do drama.

Saíram fotos e capa do próximo comeback do RESCENE. "Glow Up" será lançado dia 5 de fevereiro. Um grupo para ficar de olho!

A Semana de Moda de Milão e Paris contou com a presença de diversos idols, entre eles Sana (Twice), embaixadora da Prada. Ela brilhou na Itália.

Os hyungs do ATEEZ, Seonghwa e Hongjoong marcaram presença nos desfiles em Paris. Seonghwa foi assistir a marca Songzio e Hongjoong a Paul Smith. Ambos estão em turnê pela Europa com o grupo.

Por falar em ATEEZ, eles estão aproveitando o período na Europa e foram assistir a um jogo do time italiano Inter de Milão. Bem recepcionados, ganharam até camisas com seus nomes!

O novo boy group da JYP finalmente debutou. Kickflip lançou seu primeiro álbum e o MV para "Mama Said". Confira aqui:

Depois de 3 anos, o GOT7 retornou em grande estilo com o disco "Winter Heptagon". O single "Python" foi escrito por Bambam e não sai da cabeça.

Quem também retornou com um pré-single para seu próximo comeback foi o ZB1. O MV de "Doctor, Doctor" tem a participação do ator Jung Kyung-ho como médico. Ele é conhecido por fazer um dos protagonistas do famoso drama "Hospital Playlist".

Em sucesso crescente, as integrantes do Kiss Of Life estão na capa de fevereiro da Rolling Stone sul-coreana.

Minnie do (G)I-DLE debutou solo com o excelente "HER". Ela levou mais de cinco anos para produzir e construir seu primeiro trabalho sozinha. Veja o MV de "HER":

Xu Minghao (Seventeen) participou da produção musical do desfile da Louis Vuitton em Paris. Ele colaborou com Pharell Williams.

Quem também está por lá, causando frisson e cheio de eventos na agenda é o J-Hope (BTS). Além de assistir ao desfile da Louis Vuitton, o rapper lançou uma música surpresa para o desfile: "LV Bag".

Além de participar da Semana de Moda em Paris, J-Hope também se apresentou no famoso Baile de Gala francês, beneficente, Gala das Pièces Jaunes. Abaixo temos uma foto dele com o presidente Emmanuel Macron e a primeira-dama Brigitte.

Outros grandes artistas do k-pop estavam presentes no evento, entre eles uma reunião da "ex-família YG" com G-Dragon, Taeyang (Big Bang) e Rosé (Blackpink).

Por falar em Blackpink, Jennie surpreendeu os fãs ao soltar diversas informações sobre seu disco solo. Ela lançará "Ruby" no dia 7 de março e o álbum contará com várias participações especiais, entre elas Childish Gambino, Doechii, Kali Uchis e Dua Lipa!

A maquiadora e influencer sul-coreana Risbae, que faz vídeos especiais maquiando alguns idols, se reuniu com Ricky (ZB1) para a alegria das zeroses.

As meninas do NewJeans, que não se consideram mais NewJeans, estão em busca de um nome temporário e pediram ajuda dos fãs no Instagram. Enquanto isso, a ador, empresa que elas ainda fazem parte, soltou um comunicado dizendo que a quebra de contrato será investigada. Pelo visto, o drama está longe de acabar.