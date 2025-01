José Loreto e ex-BBB Alane Dias são vistos deixando teatro juntos

José Loreto, 40, e Alane Dias, 25, foram vistos deixando o teatro no shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (23).

O que aconteceu

O ator e a ex-participante do BBB 24 (Globo) deixaram o Teatro das Artes e caminharam juntos pelos corredores do shopping enquanto conversavam. Os dois foram assistir à peça "O Cravo e a Rosa", como Loreto publicou nos Stories do Instagram.

José Loreto e Alane Dias deixam teatro juntos Imagem: Thiago Martins/ AgNews

A peça é estrelada por Dudu Azevedo e Isabella Santoni. Loreto elogiou o amigo: "Eu tenho muito orgulho de você. Coisa linda te ver no teatro. Você está gigante, dominando o palco e a plateia com seu talento, seu carisma e sua presença. Axé em todas as artes que você joga pro mundo com tanto amor. Obrigado", escreveu no Instagram.

Tanto José Loreto quanto Alane estão solteiros. O ator não assumiu nenhum relacionamento desde que terminou com Rafa Kalimann, em 2023. Já Alane terminou o namoro com Lucas Silva, irmão do cantor Silva, em novembro.