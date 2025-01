Influenciador bate BMW e tem pernas amputadas: 'Milagre de Deus'

Matheus Dressler, 33, influenciador digital e criador do campeonato Race 100-200, se pronunciou pela primeira vez após o acidente grave que sofreu.

O que aconteceu

Matheus sofreu o acidente na rodovia Antônio Machado Santana (SP-225), próximo a Ribeirão Preto. Em um vídeo gravado na UTI, ele contou ter perdido as duas pernas após bater sua BMW 325.

O influenciador, apesar da tragédia, demonstrou otimismo. "Não vai ser isso que vai me impedir. Já está tudo na minha cabeça, vou dar a volta por cima".

O acidente aconteceu há pouco mais de uma semana. Apenas o carro de luxo do influenciador esteve envolvido, que capotou diversas vezes e ficou completamente destruído.

As informações iniciais diziam que ele tinha perdido os pés, mas o próprio Matheus esclareceu a gravidade do caso. "É um milagre de Deus estar aqui vivo e podendo falar com vocês", afirmou. A polícia ainda investiga as causas do acidente, incluindo a possibilidade de pane mecânica do automóvel.