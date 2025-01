Influencer Ianka Cristini e marido têm prisão preventiva revogada; saiba

Ianka Cristini e o marido, Bruno Martins, tiveram a prisão preventiva revogada.

O que aconteceu

O casal, que foi preso no dia 14 de janeiro por suposto envolvimento em fraude com o "Jogo do Tigrinho", teve mais uma vitória na Justiça. De acordo com a defesa da influencer, ela, seu marido, e sua cunhada, Talia Pereira Ribas, tiveram a prisão preventiva revogada.

Em nota publicada nas redes sociais, a equipe jurídica dos influenciadores explicou a situação. "A defesa técnica de Ianka Cristini, Bruno Martinenghi Martins e Talia Pereira Ribas, representada pelos advogados Mathaus Agacci, Rogério Nunes, Luiz Ricardo Rodriguez Imparato, Daniele Bezerra dos Santos e André Boeing, recebeu com serenidade a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que revogou as prisões preventivas".

Os advogados ainda completaram o comunicado. "Apesar das inúmeras solicitações de veículos de imprensa, considerando que se trata de investigação que tramita em sigilo, a defesa não se manifestará sobre questões relativas ao caso. Em tempo, os subscritores desta nota informam que respeitam toda e qualquer decisão judicial, reafirmam que têm absoluta confiança nos órgãos incumbidos da persecução penal e no Poder Judiciário e, por fim, destacam que continuarão lutando com afinco pelos direitos e garantias de seus representados".