Atriz de 'Emilia Perez' não se deixa levar pelo Oscar: 'Realidade paralela'

"Emilia Pérez" é o filme com mais indicações ao Oscar 2025, com 13 no total, incluindo a de melhor atriz para Karla Sofía Gascón, 52. Ela também fez história ao se tornar a primeira mulher trans a ser indicada na categoria.

A protagonista disse ser uma honra "receber qualquer tipo de indicação" e "ganhar qualquer prêmio". Gáscon, que conversou com Splash essa semana, venceu como melhor atriz em Cannes e no European Film Award pela atuação em "Emilia Pérez".

A espanhola, no entanto, entende que todas essas indicações e prêmios são como uma "realidade paralela". "É um lugar que você entra e deve tomar muito cuidado para não perder o chão e acreditar que você é algo que não é."

Não sou uma atriz melhor agora, nem era pior antes. Não sou uma pessoa melhor, nem sou nada, sou a mesma pessoa, simplesmente, colocada em outro lugar.

Karla Sofía Gascón

Para a atriz, é importante manter o foco na realidade para, desta maneira, continuar a produzir o trabalho "da melhor maneira possível".

Bem-humorada, ela diz que se conecta à realidade quando receber a conta de um restaurante de hotel em Nova York e vê que estão cobrando US$ 150 por um croissant (cerca de R$ 890). "Eu sei que esse croissant não vale mais que US$ 0,50! Volto rapidinho à realidade."

"Emilia Pérez" está indicado nas seguintes categorias: melhor filme, melhor atriz, melhor diretor, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor filme internacional, melhor trilha sonora original, melhor canção original (duas indicações), melhor som, melhor cinematografia, melhor maquiagem e penteado, e melhor edição.

O musical conta a história de um chefão do tráfico mexicano —vivido por Karla Sofía Gascón— que transiciona de gênero e começa uma nova vida como Emilia Pérez.

Karla Sofía Gáscon, protagonista de 'Emília Perez', conheceu São Paulo Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Fernanda Torres

Karla Sofía Gascón é uma das concorrentes de Fernanda Torres na categoria de melhor atriz no Oscar 2025. Além dela, a brasileira disputa com Cynthia Erivo, de "Wicked"; Mikey Madison, de "Anora"; e Demi Moore, de "A Substância".

Por mais rivalidade que possa existir entre as competidoras, Gáscon afirma que a relação com Torres é a melhor possível e revela que adoraria trabalhar ao lado da atriz. "Ela me parece uma mulher maravilhosa, como pessoa e atriz, que merece tudo de melhor neste mundo."

Não estamos em uma competição. Esse é um jogo no qual outras pessoas nos colocaram, que nem é o nosso jogo. Estamos aproveitando, acho que a temos que curtir e vivenciar as coisas de uma forma positiva. E espero que trabalhemos juntas, mesmo que seja apenas para eu dizer: 'seu café, senhorita'.

"Emilia Pérez" chega aos cinemas brasileiros em 6 de fevereiro.

Oscar no domingo de Carnaval

Dolby Theatre, onde tradicionalmente acontece a cerimônia do Oscar Imagem: Getty Images

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março. O evento será exibido no Brasil a partir das 21h pela TNT e pela Max.