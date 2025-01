Grupo VIP descobre alvo da xepa no BBB 25 e comemora: 'Já temos um nome'

Após Diogo Almeida, 40, e Vilma, 68, assumirem a liderança, o grupo VIP decidiu ativar um card de áudio durante a madrugada desta sexta-feira (24).

O que aconteceu

Usufruindo dos benefícios do quarto do líder, o ator e seus convidados aproveitaram para ativar o áudio da câmera do quarto nordeste. Em cada liderança, os brothers ganham algumas fichas, que liberam alguns poucos minutos, para que escutar o que estão dizendo pela casa.

No momento em que ativaram o áudio, o grupo VIP deu de cara com uma conversa dos brothers que estão na xepa. Aline, Vinícius, Thamiris, Camilla, Gracyanne e Giovanna analisavam alguns participantes do jogo.

Nesta conversa, os moradores do quarto nordeste criticaram o comportamento de Diego e Daniele Hypolito. "Eu não sei até que ponto eles tão se privando de serem eles mesmos ou se eles são realmente a sim", opinou Thamiris. "De falar o tempo todo do tanto que ele tem medo de acabar com a carreira dele lá fora, o tanto que é preocupado. Se tá consciente do que tá fazendo, do que Diego tá fazendo, não é pra ter esse medo", complementou Vinícius.

Surpresa em descobrir que o grupo oposto também mirava no ginasta, Raissa comemorou: "Já temos um nome para a votação, para todo mundo ir junto!".

