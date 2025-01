Gretchen exalta autoestima após falar de alopecia e queda capilar: ‘Me amo’

Gretchen em entrevista ao Gshow:

Cantora falou sobre repercussão de vídeo que gravou sem mega hair, citando a alopecia: "Quis mostrar para as pessoas a realidade e que elas podem o que quiserem e como quiserem. Não é um problema e existem muitas soluções para não ficar sem cabelo. Mas já coloquei um novo mega na cintura, porque amo meu cabelão. Uso topo de colar. Minha autoestima é sempre elevada, porque me amo".

Gretchen já marcou cirurgia de transplante capilar, mas depende de fatores para realizá-la: "O crescimento com o transplante demora e estou tendo um bom resultado com um produto que comprei na Internet. Estou usando há seis meses e se estiver recuperando meu cabelo, não farei a cirurgia. Tudo indica que os fios estão voltando com força".

A cantora, que vai desfilar no Carnaval de Vitória, no Espírito Santo, deixou um recado para as mulheres que também têm perda capilar: "Não se importem, se amem como acharem que tem que ser. Com ou sem cabelo. Se aceitem como se sentirem melhor e sem se preocupar com a opinião dos outros".

Gretchen lançou hoje sua música "Deixa de Ser Tu", parceria musical com o marido Esdras de Souza. Residente em Portugal, ela fica no Brasil até março, mês do Carnaval.