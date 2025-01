Gracyanne Barbosa é sorteada para compras da Xepa no BBB e brinca: 'Só ovo'

Colaboração para Splash, no Rio

Nesta sexta-feira (24), aconteceu o aguardado sorteio que definiu os brothers encarregados de realizar as compras para a Xepa e o VIP. Gracyanne Barbosa foi uma das sorteadas e comemorou.

O que aconteceu?

Os participantes se reuniram na sala da casa. Os líderes da semana, Diogo Almeida e Vilma, ficaram responsáveis por trazer as urnas que estavam na dispensa e conduzir o sorteio.

Gracyanne Barbosa foi uma das sorteadas para assumir a responsabilidade das compras da Xepa. Ela contará com a ajuda de sua irmã Giovanna, além de Aline e Vinícius, que também foram selecionados para compor o grupo encarregado.

O sorteio também definiu os brothers responsáveis pelas compras do VIP. Gabriel, Mike, João Pedro e João Gabriel foram os felizardos desta semana e terão a missão de abastecer o cardápio exclusivo do grupo VIP.

Quem está no VIP e na Xepa?

No VIP, além dos Líderes da semana Diogo Almeida e Vilma, estão os participantes João Pedro e João Gabriel, Edilberto e Raissa, Maike e Gabriel.

Na Xepa estão Vitória Strada e Mateus, Thamiris e Camilla, Vinícius e Aline, Eva e Renata, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Diego Hypolito e Daniele Hypolito, Guilherme e Delma.

