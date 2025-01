Anime: Fim de 'Undead Unluck', nova série de 'My Hero Academia' e mais

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

"Undead Unluck" termina na próxima edição da Shonen Jump. Após "Missão: Família Yozakura" na edição da semana passada, mais um mangá se despede das páginas da revista.

Duas novas séries serão publicadas, uma chamada "Embers" (de Kurumazagi e Nishi Sotaro) e também "B no Seisen" (de Hayashi Morihiro). Ainda não se sabe as temáticas, mas "Embers" parece ser um mangá sobre futebol.

"Undead Unluck" começou a ser publicado ao lado de "Mashle", e conseguiu se segurar na "Jump" também porque a revista estava procurando novos sucessos. O mangá ganhou um anime em 2023, mas não teve um sucesso tão estrondoso.

Saiu o novo trailer de "My Hero Academia: Vigilantes", série derivada do anime da escola de heróis. Aqui, a história se passa anos antes de Deku entrar na UA, e mostra um grupo de Vigilantes, ou seja, heróis que atuam sem licença. Anime estreia em abril.

O mangá de "Metaphor Re:Fantazio" ganhou lançamento mundial. O primeiro capítulo já pode ser lido de graça no site MangaPlus, infelizmente só em inglês. A série é uma adaptação do RPG de mesmo nome sobre um guerreiro viajando com aliados para uma missão especial.

O mangá de "Metaphor Re:Fantazio" ganhou lançamento mundial. O primeiro capítulo já pode ser lido de graça no site MangaPlus, infelizmente só em inglês. A série é uma adaptação do RPG de mesmo nome sobre um guerreiro viajando com aliados para uma missão especial.

O mangá "Kindergarten Wars" ganhou tradução em português oficialmente! O site MangaPlus da editora Shueisha passou a lançar os capítulos no nosso idioma, e já é possível ir lá e ler o começo da história de graça.

A dublagem em português de "Solo Leveling" temporada 2 neste sábado (25) na Crunchyroll. O elenco continua o mesmo da primeira temporada, com Charles Emmanuel dublando Sung Jinwoo e Luisa Horta como Cha Hae-In.

Segundo o site japonês JLOX+, os seguintes animes do estúdio TMS devem ganhar dublagem em breve: "Kenichi: O Discípulo Mais Forte" (parte final do anime), "Magic Knight Rayearth" (OVA) e três filmes de "Lupin 3". O que mais chama a atenção é o OVA de "Guerreiras Mágicas de Rayearth", afinal o anime original foi dublado nos anos 1990 para o SBT e nunca tivemos essa produção extra por aqui.

Os episódios de "Witchy Precure!! MIRAI DAYS" estão sendo disponibilizados na Crunchyroll. A série é uma sequência direta de "Witchy Precure".