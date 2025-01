Fátima planta semente da discórdia e dá nocaute em Ísis em 'Mania de Você'

No capítulo desta sexta-feira (24) de "Mania de Você" (Globo), Berta procura Michele para conversar sobre Ísis e descobre o parentesco entre a funcionária de Daniel e a nora.

Fátima sugere a Berta ir à polícia para se certificar se existe algo contra Ísis. A partir daí a ricaça descobrirá inúmeros podres da nora.

Berta terá certeza de que Tomás não é seu neto biológico e também saberá que Ísis cometeu crimes na juventude.

Berta (Eliane Giardini) e Ísis (Mariana Ximenes) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Luma vê Mavi e Viola. Mavi revela a Luma que ama Viola. Viola se assusta com a reação de Rodhes. Mércia não consegue convencer Mavi de que ele está sendo vítima do plano de vingança de Viola.

Hugo aconselha Iarlei a oferecer um projeto de vida para Bruna. Cristiano avisa a Michele que o julgamento foi antecipado. Michele se culpa por estar enganando Cristiano. Iarlei e Bruna se reconciliam.

Mércia pede ajuda a Luma para convencer Mavi a não assinar nenhum contrato. Luma procura Rodhes. Viola confronta Luma.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.