Fabiana Scaranzi se forma em psicologia aos 59 anos: 'Me chamaram de louca'

A jornalista Fabiana Scaranzi se formou na faculdade de psicologia aos 59 anos.

O que aconteceu

Fabiana Scaranzi compartilhou vídeo da colação de grau na noite desta quinta-feira (23). Ela estava acompanhada do filho, Felipe London.

"Chegou o dia da minha colação de grau da faculdade de Psicologia aos 59 anos. Que alegria ver meu filho assistindo e gritando na minha colocação [colação de grau]", escreveu Fabiana no Instagram.

A jornalista disse que nos últimos cinco anos ela ouviu provocações quando começou sua quarta faculdade: "Alguns me chamaram de louca, diziam que era perda de tempo, outros disseram que com minha credibilidade eu não precisava de estudar mais, outras ainda me olhavam como se eu fosse esquisita... mas talvez esquisita e louca sejam julgamentos para quem tem medo de sair do padrão, medo de ficar presa ao que outros esperam de você".

Fabiana também fez um relato para quem passa por isso, ressaltando que não é um caminho fácil, mas que deve ser feito o que traz felicidade: "Não é fácil lindona, mas eu ando muito orgulhosa por tomar atitudes alinhadas com a minha essência e com quem eu realmente sou. Faça o que te faz feliz independentemente da sua idade!".

Ela deixou um recado aos que falaram dela: "Para quem me chamava de louca ou esquisita deixo uma frase de Nelson Rodrigues: 'Aprendi a ser o máximo de mim mesma'. E eu coloco um adendo aqui: Faça isso você também. Eu recomendo!".