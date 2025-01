Diogo e Vilma vencem a segunda Prova do Líder do 'BBB 25'

Diogo Almeida e Vilma foram os vencedores da segunda Prova do Líder do BBB 25 nesta quinta-feira, 16. O desafio envolveu um duelo em que os participantes teriam de responder a perguntas sobre caspa. Na dinâmica, os brothers tinham de escolher entre "verdadeiro" ou "falso" sobre certas afirmações. Eles eram desafiados a acertar bolas na opção a certa distância. A dupla vencedora do duelo recebia uma "chuva refrescante". A perdedora, uma "chuva de caspa".

Na segunda fase da prova, os participantes tiveram de girar um volante para bombear um líquido para um frasco. O líquido levantava bolinhas, que tinham de ser capturadas. Em seguida, os brothers tinham de coletar "caspas".

A dupla escolheu Edilberto e Raissa, João Pedro e João Gabriel e Maike e Gabriel para o VIP.

Edilberto e Raissa foram vetados da Prova do Líder por Aline e Vinícius, os primeiros líderes da edição. Pai e filha também chegaram a ser indicados pela dupla ao Paredão, que terminou com Arleane e Marcelo eliminados.

Os novos líderes escolhem três duplas para o Na Mira do Líder nesta sexta-feira, 23. No sábado, 24, o Big Fone tocará pela primeira vez na edição.