Diogo Almeida lamenta ter que votar em sister no BBB 25: 'Vulnerável'

Após assumir a liderança do BBB 25, Diogo Almeida, 40, definiu com Vilma, 68, que mandariam Aline, 32, e Vinícius, 28 para o paredão.

O que aconteceu

Depois de tomar a decisão durante a madrugada, o ator voltou a tocar no assunto em conversa com sua mãe no quarto do líder. Durante a tarde desta sexta-feira (24), o ator se preocupou com a reação de Aline.

Na última quarta (22), Diogo e a ex-policial militar estavam em clima de romance e quase se beijaram. Porém, as atitudes de Vinícius fizeram com que o brother enxergasse eles como opção de voto.

Por conta disso, o ator admitiu que está com o coração na mão de colocar a soteropolitana na berlinda, apenas por conta de sua dupla. "Eu realmente fico com coração apertado com relação a ela. Porque a gente já conversou, a gente tem trocado, conversado um pouco mais".

Ainda assim, Diogo Almeida garantiu que precisa tomar uma atitude para não se tornar vulnerável. "Mas ao mesmo tempo fico preocupado de pensar nela e ficar vulnerável para ele. Porque ele... Eu acho que fica desconfortável para ele quando eu to presente".

Concordando com os pontos do filho, Vilma ainda alertou que a casa precisará colocar uma dupla forte no paredão para conseguir eliminar a dupla de baianos. "Ou é Vitória que deve ter um grupo bom lá fora. Ou Diego, que não sei se é muito forte", cogitou.

