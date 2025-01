'Melhor a gente apertar o botão', dispara Diego para Daniele no BBB

Colaboração para Splash, no Rio

Os irmãos Hypólitos protagonizaram, mais uma vez, um diálogo sincero dentro da casa do BBB 25. A conversa aconteceu nesta sexta-feira (24) no Quarto Anos 50.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Daniele estava deitada em sua cama, quando o irmão e dupla na edição, Diego Hypólito chegou. O ginasta tentou animar Daniele, pedindo que ela se levantasse. No entanto, a sister desabafou sobre a falta de apoio em momentos difíceis. "Hoje eu vim te chamar várias vezes, e eu sei que você tava querendo dormir, mas eu fiquei um tempão sozinha. Também preciso de você", disse ela. Diego respondeu de forma carinhosa, mas direta: "Então ficasse um pouco comigo, Danica."

Os dois compartilharam como enfrentam os momentos de tristeza no confinamento. Diego explicou que também estava se sentindo desanimado, mas que havia decidido reagir. "Eu tava triste, não tava com forças pra levantar. Só que depois que levantei, pensei: gente, não posso. Tenho que ir adiante, não tenho o que fazer. Só que não adianta a gente ficar o tempo todo na mesma tecla."

A irmã revelou sua dificuldade em superar o momento. Ela destacou que cada pessoa tem seu próprio tempo para se recuperar. "Tá, Diego, não vou bater na mesma tecla, só vou ficar quietinha. Quando eu melhorar, eu volto, eu falo, dou risada. Só que cada um tem seu tempo de voltar. Mas vai lá malhar, você precisa. Faz sua academia, faz suas coisas que tem que fazer, depois me chama."

Diego insistiu na importância de enfrentar as dificuldades. O ginasta deixou claro que, sem disposição para jogar, seria melhor reconsiderar a permanência no reality. "Não é pra deixar de ficar triste, mas é pra se levantar. Senão não vale a pena a gente estar aqui, é melhor a gente apertar o botão."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas