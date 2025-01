Dani Calabresa mostra barriguinha de grávida em ensaio; veja fotos

Dani Calabresa, 43, compartilhou ensaio fotográfico exibindo sua barriguinha de grávida.

O que aconteceu

Comediante anunciou gravidez na última terça-feira (21). No post desta sexta-feira (24), Dani surge mostrando sua barriguinha de grávida em diferentes fotos.

O publicitário Richard Neuman, pai do bebê, também aparece no ensaio. Ela é casada com Neuman desde 2022. "Nossa pizza brotinho tá crescendo. Em breve vamos saber qual o sabor da nossa pizzinha rs", escreveu Dani na legenda da publicação.

A humorista perguntou ainda o que os amigos e seguidores acham que vai ser o sexo do bebê: menino ou menina.

Calabresa fez tratamento de Fertilização In Vitro em outubro do ano passado. Ela está com aproximadamente quatro meses de gestação.

Dani Calabresa e o marido Richard Neuman em ensaio Imagem: Thalles Garbin Leamari @thallesgl | Reprodução/Instagram @danicalabresa

Dani Calabresa fez fertilização in vitro para ficar grávida Imagem: Thalles Garbin Leamari @thallesgl | Reprodução/Instagram @danicalabresa