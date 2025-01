Coordenadora de intimidade opina sobre gravação de Baldoni e Lively no set

Mia Schachter, coordenadora de intimidade que já trabalhou em grandes produções de Hollywood, foi convidada a dar seu parecer sobre o vídeo vazado por Justin Baldoni, 41, em que ele e Blake Lively, 37, ensaiam uma cena romântica nos bastidores do filme "É Assim Que Acaba".

O que aconteceu

Para a profissional, é evidente que Blake estava desconfortável com as 'investidas' de Baldoni no momento da filmagem. "A primeira coisa é que ele está tentando beijá-la, e eles claramente não conversaram sobre isso antes. Ela continua se afastando e visivelmente não quer fazer isso", observou, em depoimento ao portal The Hollywood Reporter.

Schachter entende que o fato de Baldoni ser também o diretor do longa tornou a situação ainda mais problemática para a atriz. "Em termos de hierarquia no set, ele está no comando. Ele é o diretor, e ela deve seguir suas instruções. Mesmo sendo Blake Lively, capaz de dizer 'não' sem medo de ser demitida, ela ainda precisa continuar trabalhando com ele, manter a paz e agir de forma amigável. Posso vê-la tentando agradá-lo [na gravação] e mantendo um sorriso no rosto."

Na visão da coordenadora, existe uma discordância entre Lively e Baldoni sobre os limites de intimidade em uma cena. "Não acho que nenhum deles esteja mentindo. Acho que ambos estão falando por experiência própria. Eles estão realmente discordando fortemente sobre coisas como profissionalismo, etiqueta, o que é apropriado, o que não é, o que significa ser um ator."